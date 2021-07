Série 'Cursed', com Katherine Langford, não terá segunda temporada

Filha de Lancelot, Nimue cresce com a missão de seduzir Merlin e enfeitiça-lo, para vingar sua antiga religião, segundo a lenda. A jovem, porém, se apaixona por ele e, após completar sua missão, se joga nas águas de um lago e morre, tornando-se a Dama do Lago.

Baseada em uma HQ de Frank Miller e Tom Wheeler, a série era estrelada por Katherine Langford, que já havia feito sucesso na plataforma como uma das protagonistas de "13 Reasons Why". A trama era uma releitura da lenda do rei Arthur pelos olhos da jovem heroína Nimue, vivida pela atriz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Cursed - A Lenda do Lago" não vai ganhar uma segunda temporada na Netflix. De acordo com a revista especializada The Hollywood Reporter, o serviço de streaming cancelou a produção após a primeira leva de episódios ter uma recepção considerada morna da crítica e do público.

