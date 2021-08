Sérgio Reis é internado em hospital de SP após polêmica por áudio vazado

Só Paula Fernandes, 36, afirmou na segunda-feira (23) que continuaria emprestando sua voz para o próximo álbum do colega. A cantora mineira disse que Reis participou de um álbum dela no começo da carreira e que tem "enorme gratidão", além de muito respeito pela carreira dele. "A decisão é absolutamente artística".

Mesmo assim, nomes como Zé Ramalho, Maria Rita, Guilherme Arantes, Gutemberg Guarabyra (da dupla Sá e Guarabyra) e Anastácia anunciaram que não queriam mais fazer parte do projeto com Reis.

Reis dizia em conversa com um amigo que "se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa está séria". Ele também relatou uma reunião que teve com o próprio presidente Jair Bolsonaro e com militares "do Exército, da Marinha e da Aeronáutica", em que informou o que faria.

Foi após o vazamento de um áudio no qual o cantor afirma que caminhoneiros parariam o país em setembro até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de seus cargos. Na sexta-feira (20), a Polícia Federal chegou a fazer uma ação de busca e apreensão na casa dele.

O cantor desistiu de lançar um álbum que contaria com a parceria de diversos artistas. Porém, nos últimos dias, vários deles desistiram do projeto após Sérgio Reis se envolver em uma polêmica.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sérgio Reis, 81, foi internado na terça-feira (24) em no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada somente nesta quarta-feira (25) por Geraldo Luís, 50, que é amigo pessoal do cantor e compositor.

