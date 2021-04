Sérgio Marone vai apresentar Mestres da Sabotagem, novo reality do SBT

Seu último trabalho na televisão havia sido com o personagem Ricardo Montana, na novela "Apocalipse" (2017, Record). Desde então, Marone se dedicada a criar conteúdos para o seu canal no Youtube, que fala de diversos temas, desde receitas até masculinidade.

Ao fim de cada prova, o chef jurado faz a avaliação dos pratos e elege o pior, sem ter ideia do que aconteceu na cozinha. No final, o vencedor sairá com o saldo em dinheiro que ele guardou e o título de Mestre da Sabotagem.

A contratação do ator foi confirmada nesta quinta-feira (1°) pelo SBT. O reality é mais uma parceria com o Discovery Home e Health. A emissora não informou os nomes dos jurados nem a data de estreia da atração.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sérgio Marone vai apresentar a competição culinária Mestres da Sabotagem, versão brasileira do programa americano Cutthroat Kitchen, conduzido por Alton Brown e exibido entre 2013 e 2017 no Food Network.

