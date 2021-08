Sérgio Mallandro afirma que Xuxa teve caso com filho de John Kennedy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa, 58, quase fez parte de uma das famílias mais tradicionais da política americana. Pelo menos é isso que afirma Sérgio Mallandro, 65, que afirmou que a apresentadora brasileira teve um romance secreto com o filho de John Kennedy (1917-1963).

"Vou até contar um segredo aqui que pouca gente sabe", disse durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda. "A Xuxa teve uma parada com o filho do Kennedy. Vê se ela é fraca? Ela não era fraca, não. Eu estava lá em Nova York, e cadê a Xuxa? Ela saiu com John John. Todo mundo queria. Ela era adorada e uma das mulheres mais poderosas do mundo naquele momento."

John John é como era conhecido John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos com Jacqueline Kennedy (1929-1994). O advogado, considerado um dos homens mais charmosos do mundo, morreu tragicamente em um acidente de avião aos 38 anos.

Mallandro contou também que ele próprio era quem queria ter conquistado o coração da rainha dos baixinhos. "Ela nunca quis ter nada comigo, mas eu tentava toda hora", revelou. "A concorrência era forte também. Mas vivemos muita coisa junto."

"Quando ela fazia figuração no 'Planeta dos Homens', a gravação ia até tarde e eu ia buscá-la", continuou. "Muitas vezes ela ia comigo de carona de moto até Marechal Hermes, onde ela morava. Íamos também, eu, ela, a Luiza Brunet e o marido, para a casa da Xuxa em Praia Grande. Ela sempre teve muita liberdade e gostava de pegar sol de topless."

Xuxa teve relacionamentos que se tornaram públicos com Pelé, 80, e Ayrton Senna (1960-1994). Além disso, casou-se com Luciano Szafir, 52, com quem teve a única filha, Sasha, e atualmente vive com Junno Andrade, 57.