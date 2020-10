Sergio Guizé faz transplante capilar e mostra resultado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um desejo de longa data e que agora aconteceu. O ator Sergio Guizé, 40, tinha uma grande vontade de fazer um transplante capilar, já que nunca gostou das entradas que tinha na cabeça. E agora ele fez e mostrou o resultado nas redes sociais.

O transplante foi feito a cerca de duas semanas, mas só agora que é possível ver o resultado. "Personagem novo chegando, vida nova e a gente tem que se cuidar. Olhar para a nossa aparência também é parte desse cuidado, que é algo mais profundo do que só o exterior, óbvio. Há alguns anos, venho procurando um profissional sério para cuidar da queda capilar. Algo eficaz, que além do resultado estético, trouxesse naturalidade, saúde e longevidade para os meus fios", disse ele nas redes sociais.

A namorada, a atriz Bianca Bin, 30, gostou do resultado e fez questão de elogiar o visual do amado. Outros famosos também comentaram na publicação. Dentre eles, com bom humor, o ator Ary Fontoura: "Quero te ver com uma trança enorme", brincou.

Se na parte do visual está tudo ótimo, na parte pessoal não pode ser diferente. Guizé e Bianca estão se dando cada vez melhor na pandemia. A atriz se diz preparada para passar o resto da vida com ele, com quem está desde 2018 após a novela "O Outro Lado do Paraíso".

Em entrevista à revista Vogue, Bianca Bin revelou que a pandemia trouxe forças e a certeza de que foram feitos um para o outro. "Brinco com ele que se estamos resistindo à isso tudo podemos, sim, ficar velhinhos juntos. Estamos morrendo de saudades de viajar, mas também amamos uma rotina. Não estamos fugindo dela, não, mas encarando de frente", disse.

Porém, a pandemia também trouxe, segundo ela, muita dor de cabeça. "Dizem que essa é a segunda prova de um casamento para saber se a relação resiste ou não. A primeira é a própria festa de casamento. Como eu e Guizé somos ansiosos, não fizemos a primeira prova e já fomos direto para a de fogo: a obra. Conseguimos juntos, finalmente, finalizar", revelou.