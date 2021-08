'Sentimentos se transformaram em amizade', afirma Naiara Azevedo ao anunciar fim do casamento:

Ex de Sonza, Whindersson Nunes, 26, também terminou com Maria Lina. Os dois estavam noivos desde março deste ano, e em maio o ex-casal perdeu João Miguel, seu filho que nasceu prematuro de 22 semanas.

Pelas redes sociais, a artista publicou um texto no qual diz que o fim do romance aconteceu por conta de desencontros enquanto casal e que ambos viraram amigos.

