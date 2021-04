'Sem retoques e sem filtros', diz Khloé Kardashian ao mostrar corpo após foto vazada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Khloé Kardashian, 36, rebateu críticas após ter uma foto de biquíni vazada. No registro, ela aparece sem edições de aplicativos de imagem e devido à repercussão da imagem, a equipe de Khloé pediu que internautas apagassem as publicações, com ameaças de violação de direitos autorais.

"PS: sim, eu fiz uma live para mostrar que tudo isso aqui não é photoshopado", escreveu a socialite em uma publicação em seu Instagram, em que aparece mostrando seu corpo. Segundo o jornal The Sun, a foto foi tirada pela avó materna da empresária, Mary Jo 'MJ' Shannon, 86.

Ao longo do vídeo, ela também fez um desabafo: "Esta sou eu e meu corpo sem retoques e sem filtros. A foto que foi postada essa semana é linda", começa. Ela diz que lutou com a imagem corporal a vida inteira, e que por não se sentir confortável com a foto, ela tem "o direito de pedir que não seja compartilhado".

"Na verdade, a pressão, o deboche e o julgamento constantes durante toda a minha vida para ser perfeita e atender aos padrões dos outros sobre como eu deveria ser foram demais para suportar. 'Khloé é a irmã gorda', 'Khloé é a irmã feia'", continuou contando frases que já ouviu.

"'Oh, mas quem se importa como ela se sente porque ela cresceu em uma vida de privilégios'. 'Ela também está em um reality show, então ela se inscreveu para tudo isso'. É claro que não estou pedindo empatia, mas estou pedindo para ser reconhecida como ser humano", completa.

"Não sou perfeita, mas prometo que procuro todos os dias viver minha vida da forma mais honesta possível e com empatia e gentileza. Isso não significa que não cometi erros", explica. Ela continua dizendo que por anos todas suas fotos tiveram os mínimos detalhes de falha e imperfeição analisados.

"Você nunca se acostuma a ser julgada, excluída e informado de como alguém é pouco atraente, mas direi: se você ouvir alguma coisa que seja suficiente, começará a acreditar", fala. "Fui condicionada a sentir que não sou bonita o suficiente apenas por ser eu mesma".

Por fim ela diz que recebe amor e elogios dos amigos e família, e reflete: "Somos todos únicos e perfeitos à nossa maneira. Seja qual for a maneira que a pessoa escolher para ser vista".

"Percebi que não podemos continuar a viver tentando nos encaixar no molde perfeito do que os outros estabeleceram para nós. Apenas faça você e certifique-se de que seu coração esteja feliz", finaliza. A equipe de advogados compartilhou uma nota sobre os direitos de imagem da empresária.

O aviso diz: "Somos advogados de Mary Jo 'MJ' Shannon. Cópias de uma fotografia, capturada pela nossa cliente, que mostra um membro da família dela, Khloé Kardashian, em um local privado (usando um biquíni com estampa de leopardo), foram postadas ilegalmente online, sem autorização".

Porém, segundo o Page Six, a foto foi postada pela equipe de Khloé, após um "problema de comunicação". Uma fonte próxima à família Kardashian disse que a influenciadora "enlouqueceu" quando a imagem não editada foi publicada.