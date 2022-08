"Sem mim, não existiria Anitta", dispara Naldo Benny

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma entrevista recente de Naldo Benny, 43 revoltou os fãs de Anitta. O cantor se autoproclamou como um dos pioneiros da junção do funk com o pop nos início dos anos 2000 e que foi graças a ele que novos artistas trilharam no novo caminho, inclusive Anitta. Intérprete de hits como "Chantilly" e "Me Chama Que Eu Vou", ele até citou uma frase dita por uma amiga: "Sem Naldo, não existiria Anitta".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.