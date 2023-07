Seis escândalos de nazismo e supremacia branca no rock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi espancado no show do Sepultura depois de fazer uma saudação nazista e dirigir ofensas raciais ao vocalista, Derrick Green, durante um show em Fortaleza (CE) no dia 8 de julho.

O caso se soma a outros recentes em que músicos e fãs foram associados —injustamente ou não— a ideologias de extrema direita.

Relembre, abaixo, alguns deles.

*

Jun.2023 - Ação contra Roger Waters

Em junho, o advogado Ary Bergher, vice-presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), entrou com uma ação contra o cantor Roger Waters, fundador do Pink Floyd, para que ele fosse impedido de ingressar no país e realizar shows em território nacional, previstos para outubro e novembro.

A ação foi motivada por Waters ter vestido um uniforme de estilo nazista em um show em Berlim, em maio, de cor preta e com braçadeiras vermelhas. No pedido, além dos impeditivos, Bergher e duas advogadas solicitam que haja escolta policial em eventuais apresentações que ele faça no Brasil.

Depois de saber que estava sendo investigado pela polícia alemã pelo mesmo motivo, Waters declarou: "Os elementos de minha performance que foram questionados são claramente uma declaração em oposição ao fascismo, injustiça e fanatismo em todas as suas formas",

"As tentativas de retratar esses elementos como algo diferente são dissimuladas e politicamente motivadas. A representação de um demagogo fascista desequilibrado tem sido uma característica dos meus shows desde 'The Wall' do Pink Floyd em 1980", concluiu o músico.

Abr.2023 - Aurora substitui baterista acusado de nazismo

Em abril, a cantora Aurora anunciou a substituição de seu baterista, Sigmund Vestrheim, acusado de nazismo depois de fazer um gesto de "OK", associado a supremacistas brancos, ao fim de sua apresentação no Lollapalooza Brasil.

Depois de verem o gesto, fãs encontraram no Instagram do músico um desenho antigo com uma suástica —segundo a cantora, a intenção de Vestrheim era ser satírico.

O baterista também vinha sendo questionado pela legenda de uma de suas fotos, em que escreveu "skinhead para a vida". O termo, que significa cabeças raspadas, é tradicionalmente relacionado a simpatizantes do nazismo.

Aurora, no entanto, disse que o baterista se referia a um grupo antirracista chamado Skinheads Against Racial Prejudice (na tradução livre, "cabeças raspadas contra o preconceito racial").

Mar.2023 - Apresentação do Mayhem cancelada

Um show da banda norueguesa de black metal Mayhem, marcado para acontecer em março em Porto Alegre, foi cancelado após várias críticas nas redes sociais e uma faixa de protesto na frente do local, contra a banda, acusada de fazer apologia do nazismo.

Ex-integrantes do grupo já usaram suásticas em suas vestes, e a história da banda é coberta de polêmicas envolvendo morte.

"O baterista Hellhammer já se declarou contra a 'mistura de raças', apareceu já com suástica no braço e costumavam ensaiar em estúdio cheio de totenkopf nazis", afirmou o professor de filosofia e pesquisador da extrema-direita Renato Levin-Borges no Twitter.

Mar.2019 - Videoclipe do Rammstein em campo de concentração

A banda alemã Rammstein lançou em 2019 o videoclipe da música "Deutschland", em que seus integrantes aparecem caracterizados como prisioneiros judeus em um campo de concentração nazista.

À época, líderes de organizações de combate ao antissemitismo manifestaram repúdio à banda, que sempre rejeitou acusações de proximidade com a ideologia nazista.

Conhecida por suas apresentações pirotécnicas e pela vontade de provocar, a banda já havia incluído em outro videoclipe, vinte anos antes ("Stripped", de 1998) trechos de "Olympia" (1936), filme usado como propaganda nazista.

Em junho, a Justiça alemã formalizou a abertura de uma investigação contra o cantor do Rammstein, Till Lindemann, acusado por várias mulheres de agressões sexuais.

Jan.2016 - Vocalista do Pantera faz saudação nazista

À época em carreira solo, o cantor Phil Anselmo, vocalista da banda de thrash metal Pantera, teve shows cancelados depois de fazer o cumprimento nazista e dizer "white power", ou poder aos brancos, no final de uma apresentação em janeiro de 2016.

Depois de pedir desculpas, Phil Anselmo retomou a banda e está excursionando o mundo em festivais de metal.

Em 2022, meses antes do cancelamento do show do Mayhem, o Pantera fez shows lotados no Brasil e passou despercebido.

Set.2012 - Lynyrd Skynyrd e a bandeira confederada

A banda Lynyrd Skynyrd sempre foi conhecida por usar, em shows e clipes, a bandeira dos Estados Confederados da América, divisão que reuniu seis Estados escravistas do Sul norte-americano, no período da Guerra Civil (1861-1865).

Em 2012, o vocalista Gary Rossington (1951-2023), deu uma entrevista à CNN lamentando a adoção do símbolo por supremacistas brancos.

"Ao longo dos anos, pessoas como a KKK (Ku Klux Klan) e skinheads adotaram a bandeira confederada, afastando-a de sua tradição e do patrimônio dos soldados, que é o que era. Nós não queremos passar isso para os nossos fãs."

À época, admiradores lamentaram que o músico tivesse se rendido ao "politicamente correto". Ele foi ao Facebook para esclarecer a declaração e informar que a banda seguiria usando o símbolo nos shows.

"Eu só dei a minha opinião de que a bandeira, às vezes, era injustamente utilizada como símbolo por vários grupos de ódio, o que é uma coisa que não apoiamos."