Segunda temporada de Canta Comigo Teen estreia dia 3 de outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda temporada da competição musical Canta Comigo Teen (Record), estreia no dia 3 de outubro, sob o comando do apresentador Rodrigo Faro, 47.

Segundo a emissora, a competição será exibida após o programa Hora do Faro. A Record ainda não divulgou os nomes dos cem jurados do programa.

O Canta Comigo Teen teve seu primeiro episódio transmitido em outubro do ano passado, como um quadro do Hora do Faro. Os índices de audiência não foram dos melhores na estreia do programa, que perdeu para o Dança dos Famosos e o programa da Eliana.

Por outro lado, o programa teve repercussão positiva nas redes sociais. Logo após o final do Canta Comigo Teen, porém, os memes bem-humorados e os comentários positivos de quem acompanhou, principalmente no Twitter, já demonstram a chance de o programa emplacar.

"Você cochilou e o Cirilo saiu da Escola Mundial e virou jurado do Canta Comigo Teen", divertiu-se um usuário, surpreso com a presença do ator Jean Paulo Campos, o eterno Cirilo da novela "Carrossel" (SBT, 2012)

A apresentação do menino Sidinho ganhou muitas citações: "Tô arrepiada pela voz do Sidinho", celebrou um post. "O que é o Sidinho, meu povo? O astro!", endossou outro.