Sean Penn chama guerra na Ucrânia de 'erro brutal' durante filmagens no país

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Sean Penn, 61, que está gravando um documentário sobre a invasão russa na Ucrânia, definiu a guerra como um "erro brutal" e se solidarizou pelo momento que os ucranianos estão passando.

"É um erro brutal que já levou vidas e partiu corações, e se ele não ceder, acredito que [o presidente russo] o Sr. [Vladimir] Putin terá cometido um erro horrível para toda a humanidade", disse à revista People.

"O presidente [Volodymyr] Zelenskyy e o povo ucraniano se ergueram como símbolos históricos de coragem e princípio. A Ucrânia é a ponta da lança para a adoção democrática dos sonhos", acrescenta Penn. "Se permitirmos que ele lute sozinho, nossa alma como América está perdida."

O ator é um dos fundadores do Core (Community Organized Relief Effort), organização que se dedica a ajudar em crises humanitárias. Em documentário 'Citizen Penn' da Discovery, o vencedor do Oscar também falou sobre sua experiência após terremoto no Haiti. "Eu não me considero um bom ou um malfeitor. Sou apenas um cara que diz: 'Ok, acho que posso fazer isso. Acho que posso fazer algo de bom aqui.' E é isso", disse ele no filme.