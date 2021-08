'Se espalha na alma feito alergia', afirma Carla Daniel sobre saudade do marido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Carla Daniel, 55, fez um desabafo sobre a saudade que sente do marido, o publicitário Sergio Stamile, cujo corpo foi encontrado no Parque Garota de Ipanema, na zona sul da cidade, na manhã do último dia 10.

"A saudade se espalha na alma feito alergia, quanto mais a gente coça parece até que dá cria. Uma doença comum que atinge qualquer um que já foi feliz um dia. Há quem viva nessa vida, poupando tudo o que tem, se ocupando em deixar carro, moto ou outro bem, mas lhe digo uma verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém", publicou ao citar o poeta Bráulio Bessa.

A Polícia Civil do Rio continua investigando a morte do publicitário Sergio Stamile. O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). "Os agentes analisam imagens de câmeras instaladas na região e aguardam a chegada de novas imagens que foram solicitadas", afirma a corporação por meio de nota.

"Testemunhas já foram ouvidas e outras serão chamadas para prestar depoimento", completa o texto. Questionada pela reportagem se a hipótese de queda acidental já foi oficialmente descartada como causa da morte, não houve mais retorno da instituição.

Stamile costumava frequentar o local para visitar a Pedra do Arpoador, onde praticava meditação. Inicialmente, chegou-se a pensar que ele poderia ter caído de lá e depois arrastado até o parque, que é considerado ponto de consumo de drogas e de prostituição.

Na terça-feira (17), quando se completou uma semana da morte, ela fez uma publicação nas redes sociais homenageando o parceiro. "Agradeço sensibilizada as inúmeras mensagens de carinho recebidas pela passagem do meu amor Sergio Stamile", escreveu. "O carinho de vocês me fez muito bem nessa hora tão difícil. Não consigo responder, mas vi todas. Obrigada!!!"

Carla Daniel é filha do diretor Daniel Filho, 83, responsável por novelas como "Dancin' Days" (Globo) e séries como "Confissões de Adolescente" (TV Cultura). Como atriz, ela participou de produções como "O Cravo e a Rosa", "Chocolate com Pimenta" e "Alma Gêmea", todas na Globo.