Scooby diz que parou de pensar no jogo após 'saída' de Arthur do BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo após retornar à casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), Arthur Aguiar já começou a lavar a roupa suja com os participantes que o teriam decepcionado durante o tempo em que esteve no Quarto Secreto. E a primeira conversa foi com Pedro Scooby.

O próprio surfista pediu para falar com o ator após algumas respostas ríspidas dadas por ele ao entrar na casa. Já na academia, Arthur falou que não gostou de algumas falas do colega, principalmente sobre a especulação em torno de sua eliminação.

Segundo Arthur, Scooby levantou a hipótese de que a eliminação teria ocorrido pelo ator dormir demais, sem apontar as razões que ele havia lhe confidenciado: de que dormir demais era uma resposta ao desgaste emocional que estava sofrendo.

O surfista tentou explicar que era só uma conversa de suposições e que não gostaria de divulgar revelações particulares que ele teria lhe confidenciado na ocasião. "Coisas de conversas que a gente teve eu acabei não revelando para não resvalar em todo mundo", disse o surfista.

Scooby também explicou que Arthur, de fato, foi um aliado que surgiu com o tempo, e não no início do reality, após o ator questionar uma fala do amigo de que "todas as pessoas que ele queria na final desde o início, estavam com ele até agora".

Durante a conversa, Scooby ainda falou sobre como os dois têm visões diferentes de jogo e de vida e confessou que, assim que Arthur saiu no Paredão falso, ele parou de pensar no jogo. "Você me ensinou isso, você me colocou nesse lugar de jogo."

Enquanto esteve no Quarto Secreto, Arthur observou ações e comentários dos participantes e declarou que se decepcionou com alguns de seus, até então, aliados Douglas Silva e Pedro Scooby. "Tirando o P.A., é só decepção. Só decepção", afirmou ele sozinho.

"Quero muito ver a cara deles quando eu voltar, quero muito, principalmente do DG e do Pedro. Quero ver a movimentação deles. Eu saí e eles acreditaram que a Linn e o Eli eram mais fortes e colaram neles", chegou a dizer ele antes de retornar à casa.

Arthur retornou à casa vestido de coelho da Páscoa com uma cesta de ovos da Lacta, atraindo os brothers para o gramado. Alguns chegaram a falar que seria Arthur, mas logo focaram os ovos e não o "visitante", que depois confessou que estava passando mal com a roupa.

Durante esse período separado dos demais brothers, Arthur teve o poder de mexer um pouquinho com a tranquilidade deles. Ele chegou a cortar a água da casa, mandou os participantes para a Xepa e acordou os colegas mais cedo nesta quinta-feira.