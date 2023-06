Schwarzenegger fica 1 min em evento da Netflix em SP e sai sem falar nada

Diferente das outras atrações do dia, o "Exterminador do Futuro" não concedeu entrevista à jornalista Carol Moreira e sequer pegou no microfone para se dirigir ao público.

O ator, que está no país para promover a série "FUBAR", subiu ao palco antes do previsto na programação e apenas acenou para o público por cerca de um minuto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.