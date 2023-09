SBT tira 'Rebelde' do ar antes de shows de RBD no Brasil após queixas de afiliadas e baixa audiência

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT vai tirar do ar no próximo dia 13 de outubro a novela "Rebelde" (2004). A trama de Pedro Damián, que foi um fenômeno no Brasil nos anos 2000, sairá do ar antes dos shows da banda RBD, previstos para novembro deste ano.

Em seu lugar, o SBT fará uma alteração na programação. O Fofocalizando vai começar mais cedo, às 14h15. Já a partir do dia 16, às 16h15, o SBT vai exibir a novela "A Gata" (2010), protagonizada por Maite Perroni, uma das estrelas da novela teen.

Exibida no Brasil originalmente em 2016, "Rebelde" foi a novela mexicana de maior sucesso do SBT na década de 2010, quando chegou a marcar médias de 11 pontos na Grande São Paulo. Sua média geral foi de 8 pontos na capital paulista (na época, cada ponto equivalia a 197 mil indivíduos).

Nesta nova reexibição, no entanto, "Rebelde" sai do ar como um grande fracasso. Ao todo, serão exibidos 90 capítulos dos 215 originais, e apenas da primeira temporada da produção --foram 3 ao todo, com mais 225 episódios ao todo. O SBT chegou a condensar oito capítulos em um.

Desde a estreia, "Rebelde" tem média de 2,7 pontos na Grande São Paulo, principal referência para investimentos do mercado publicitário. Cada ponto representa 207 mil indivíduos atualmente.

O índice não é tão ruim para a atual fase do SBT, mas o problema é que "Rebelde" tem recebido com 4 pontos da reprise de "Chiquititas" (2013-2015) e entregado com menos de 2 para o Fofocalizando, que vem a seguir.

A situação é ainda pior em outras capitais do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, a reprise alcança apenas 1,6 ponto de média até o momento. No Recife e em Salvador, a situação a novela chega a marcar traço de audiência, algo raríssimo para uma rede do porte do SBT. Em Porto Alegre, "Rebelde" também chega ficar com menos de um ponto por diversos minutos.

A situação desagradou afiliadas, que adiantaram sua programação local para exibir a novela a pedido da rede. Os canais locais costumava ter seu maior ibope na faixa das 14h, com a exibição de atrações próprias.

Para exibir "Rebelde", o SBT pagou um valor por fora do que já desembolsa em relação ao contrato que tem com a Televisa, produtora da trama mexicana.

A ideia era tentar aproveitar a expectativa dos shows do RBD no Brasil, que vão acontecer no mês de novembro. Para não perder dinheiro, o SBT estuda apresentar a segunda temporada de "Rebelde" em 2024 no horário da madrugada.