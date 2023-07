SBT se manifesta sobre morte de Zé Celso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A emissora de Silvio Santos lamentou a morte do diretor teatral Zé Celso, nesta quinta-feira (6). Ele e o apresentador travaram por anos uma batalha pela disputa do terreno ao redor do Teatro Oficina, local fundado pelo dramaturgo.

"O SBT expressa profundo pesar pelo falecimento de José Celso Martinez, sem dúvida, um dos mais importantes nomes da dramaturgia brasileira. Martinez deixou uma marca ímpar no teatro nacional. Neste momento de tristeza, a emissora deseja transmitir suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos do diretor", informou em nota.

O artista lutava para que fosse construído no local o parque público do rio Bexiga, o dono do SBT, por meio de uma de suas empresas, a Residencial Bela Vista, desejava construir ali um conjunto residencial de três torres de cem metros cada. Silvio Santos é o proprietário do terreno.