Saulo Fernandes é pai pela quarta vez, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-vocalista da Banda Eva (2002-2013), Saulo Fernandes, 43, é pai pela quarta vez. Morando na Califórnia com a família, o cantor teve duas filhas gêmeas, Estela e Beatriz, segundo informação do site Alô Alô Bahia.

O músico já é pai do modelo e ex-jogador João Lucas, do relacionamento com Luiza Hermeto, e de Pedro e Saulinho, do atual casamento com Vanessa Gomes. A última publicação do artista em seu perfil no Instagram foi em final de abril deste ano.

De acordo com o site do jornal Correio da Bahia, a família "deve retornar ao Brasil em breve". O F5 entrou em contato com a assessoria do cantor, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.