Sarah diz que deixou de seguir Jair Bolsonaro antes de entrar no BBB

A brasiliense fez a revelação durante conversa com Fiuk, Lumena, Camilla e Thaís. O grupo conversava sobre vazamentos que ocorreram durante o período de seleção dos confinados do BBB.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das favoritas até o momento ao prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil 21, Sarah disse, na madrugada desta segunda (1º), que deixou de seguir o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais antes de entrar no reality com medo de ser cancelada.

