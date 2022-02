'São Paulo' de Regina Braga aflora cidade pela música e pela memória

Evitando as mais gastas, sua trilha vai de "Aguenta a Mão", de Adoniran Barbosa, e "Raiz", de Paulo Vanzolini, a "Tristeza do Zé", de Luiz Tatit e José Miguel Wisnik, e "Persigo São Paulo", de Itamar Assumpção, alcançando uma inesperada unidade formal em torno da cidade.

Mas não é um espetáculo biográfico ou de reminiscências. "São Paulo" traz algumas das canções e histórias que formaram Regina Braga, na parte da cidade que ela separou para si mesma e que se pode acompanhar também com nostalgia. Ainda que muitos não consigam cantar com ela, na roda.

Eles se deixam envolver pela atriz e sua pequena voz. Ela está à vontade, como numa mesa de bar, talvez do Redondo, em meio ao samba de imigrantes como sua família --e como aqueles de "Nas Quebradas do Mundaréu", de Plínio.

Vislumbramos o que ela viveu e o que a fez se apegar a São Paulo, apesar de tudo de ruim na cidade. É então que ela recorda a imagem do dramaturgo e ator santista Plínio Marcos, sentado no chão.

Editando essas fontes diversas, em especial "A Capital da Solidão", publicado pela Objetiva em 2003, a atriz e roteirista Regina Braga fala dos séculos no triângulo do centro velho e da expansão posterior. Fala da escravidão, da faculdade no Largo São Francisco e da greve geral em 1917.

