Sandy comemora aniversário de casamento com Lucas Lima

Lucas respondeu à homenagem comentando no post: "Ah não... meu Deus, pequeninha, tu não sabe o café que tu vai ganhar agora com esse post tão lindo. Te amo!"

Os dois são pais de Theo, que tem sete anos. Para definir o relacionamento, Sandy discorre sobre maturidade, relembra que, no tempo de recém-casados, tinham "mais cabelo, mais colágeno" e que, para o futuro, deseja que "venham os anos, as ruas, os pequenos tropeços e mais das nossas vitórias".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para celebrar 13 anos de casamento com Lucas Lima, Sandy publicou declaração em seu perfil no Instagram neste domingo (12).

