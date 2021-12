Samara Felippo diz que não nasceu para ser monogâmica e revela relação aberta

Antes de Elídio, Samara foi casada com o jogador de basquete Leandrinho com quem tem duas filhas e uma relação de amizade. Ele mora nos Estados Unidos.

"Não estou no nível de dizer que somos superabertos. Já aconteceu [envolvimento com outra pessoa] e não foi um problema. A parceria precisa entender o lugar que incomoda, mas fácil não é. Existe sempre a possibilidade de seu parceiro se apaixonar por outra pessoa", disse.

Em entrevista a Rafinha Bastos no canal Mais que 8 Minutos no YouTube, deu mais detalhes da forma como enxerga seu namoro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Samara Felippo, 43, revelou ser adepta há sete anos das relações abertas. Ela atualmente tem um relacionamento com o humorista Elídio Sanna do grupo Os Barbixas. Além dela, mais famosos já revelaram ter relações abertas.

