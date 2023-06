Sam Smith e Madonna lançam parceria inédita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Vulgar", a primeira parceria entre Sam Smith e Madonna, foi lançada na noite desta quinta-feira (8). Disponibilizada pelo canal do britânico no YouTube, a faixa chega repleta de expectativas e com lançamento antecipado em um dia - a rainha do pop vinha anunciando a estreia apenas para esta sexta-feira (9).

Na letra, Madonna é enaltecida e ela fala sobre esse título. "Garoto, se abaixe, fique de joelhos porque eu sou Madonna/ Se você mexer com Sam hoje/ Mexeu comigo", diz a letra.

"Vulgar" marca o ano de diferentes formas para os artistas. Esta é a primeira canção inédita do britânico desde o início do ano, enquanto Madonna crava sua segunda parceria de 2023 - a primeira foi "Popular", com The Weeknd e Playboi Carti.