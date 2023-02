Sam Smith é hostilizado por idosa no meio da rua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Sam Smith, 30, passeava pelas ruas de Nova York quando uma idosa passou a ofendê-lo. Sem motivo aparente, começou a dizer palavras preconceituosas contra o artista britânico.

"Seu lugar é no inferno, seu bastardo, doente, filho da p***", diz ela. "Não mexa com as crianças, você é mau", emendou a idosa enquanto Sam parecia filmar a situação com o celular. Na sequência, ele vai embora sem reagir.

Vale lembrar que a apresentação no Grammy causou uma certa polêmica, sobretudo com os mais religiosos. Ao cantar "Unholy" com Kim Petras, despertou a fúria de parte do público. O motivo seriam os chifres e roupas vermelhos usados no figurino que remeteriam ao satanismo.

Segundo o Daily Mail, foram pelo menos 18 denúncias registradas na Comissão Federal de Comunicações. As reclamações também tinham como interesse criticar a performance rotulada como sexual demais.

A apresentação no Brit Awards 2023 seguiu a mesma linha, com a diferença na cor das roupas, pretas e de couro.