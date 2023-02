Salman Rushdie diz que não quer ser vítima em primeira entrevista após ataque

Autor de "Os Versos Satânicos", Rushdie não deve participar da campanha de divulgação de seu novo romance, "Victory City", que estava pronto antes do ataque e começa a ser vendido no mundo nesta terça (7).

"Tenho sofrido de pesadelos, que tendem a diminuir. Estou bem, consigo me levantar e andar. Quando digo que estou bem, quero dizer que há partes do meu corpo que precisam de monitoramento constante. Foi um ataque colossal."

Na conversa, publicada em 20 páginas da revista The New Yorker, o autor confirmou que sua criatividade foi afetada pelo ocorrido e que no momento tem dificuldades para escrever. O evento lhe fez perder a visão do olho direito e quase o levou à paralisia da mão direita.

