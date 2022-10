Salada 'sem nexo' elimina participante do MasterChef Profissionais

Na semana passada, a chef Ellen, 24, foi a eliminada após não se sair bem em prova com frutos do mar como ingredientes.

Especialista no tema, a chef Viviane Wakuda ajudou os participantes do reality.

Diego venceu a prova com um canelone da roça preparado com queijo emmental.

A missão era preparar um prato com texturas diferentes de queijos franceses em uma hora e 15 minutos. A salada com mix de folhas, figo, tomate e camembert do cozinheiro, no entanto, não agradou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Proprietário de um food truck em Sorocaba, no interior de São Paulo, Hichel Rodrigues, 43, foi o eliminado nesta terça-feira (4) do MasterChef Profissionais (Band) após preparar uma salada considerada "sem nexo e sem sentido".

