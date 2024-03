Saiba quem é Rose Hanbury, apontada como amante do príncipe William

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-modelo, olhos claros, 40 anos, casada com um diretor de cinema e amiga de Kate Middleton. Essa é uma pequena descrição de Rose Hanbury, que teve seu nome envolvido em um capítulo à parte da novela sobre o sumiço da mulher do príncipe William. Segundo a imprensa britânica, ela vem sendo apontada como amante do filho mais velho do rei Charles 3º.

Aliás, os boatos sobre um possível caso extraconjugal entre Rose e William circulam por Londres desde 2019, época que eles teriam se conhecido em eventos oficiais da realeza, já que ela faz parte da aristocracia britânica. A ex-modelo trabalhou como assessora para Michael Gove, político conservador e atual Secretário de Habitação e Comunidades do Reino Unido, assim que largou as passarelas.

Ela se casou com David Rocksavage, diretor de cinema e 7º Marquês de Cholmondeley, descendente de uma das famílias aristocráticas mais antigas da Inglaterra e os dois têm três filhos. Eles vivem em Houghton Hall, uma mansão ancestral em Norfolk, bem perto da propriedade de Kate e William.

E foi por causa dessa proximidade que Rose e Kate se tornaram amigas e os filhos estreitaram ainda mais os laços entre as famílias. Só que a relação azedou depois do suposto romance vir a público e o "The Sun" chegou a relatar que a pedido da princesa, Rose teria sido banida do convívio dos Windsor.

No ano passado, os rumores ganharam força novamente. A revista portuguesa Flash! disse que William passou Valentine's Day, (14 de fevereiro) o Dia dos Namorados, ao lado de Rose. O notícia abalou a imagem da realeza britânica e gerou especulações sobre o futuro do casamento de William e Kate.

Apesar das turbulências, o casal permaneceu unido e seguiu com suas funções reais. Rose, por sua vez, evitou aparições públicas, mas agora voltou a ter seu nome lembrado por conta do sumiço de Kate.