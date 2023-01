Saiba quem é quem no Ministério da Cultura de Margareth Menezes

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra da Cultura Margareth Menezes anunciou mais nomes que vão compor sua gestão na cerimônia de posse nesta segunda-feira (2).

"Estávamos tristes, com medo de perseguidos e algumas vezes humilhados. Mas agora abrimos mais uma vez os olhos para este encanto único que é o Brasil, nossa casa que estava sendo demolida de dentro para fora, a partir da sua alma, que é a cultura", disse ela, no evento.

Além de João Jorge Rodrigues na Fundação Palmares e Márcio Tavares na Secretaria-Executiva, que já estavam confirmados, a ministra também já divulgou os nomes que vão assumir a Funarte e a Biblioteca Nacional. Veja a lista completa abaixo.

SECRETARIA-EXECUTIVA - MÁRCIO TAVARES

Doutor em história da arte pela Universidade de Brasília e curador, é secretário nacional de Cultura do PT desde 2017 e coordenou a campanha de cultura de Lula em neste ano.

SECRETARIA DE COMITÊS DE CULTURA - ROBERTA MARTINS

Socióloga e educadora, é gestora municipal de Cultura de Niterói desde 2013 e já foi coordenadora-geral de estratégias e gestão das ações da diretoria de programas integrados do Ministério da Cultura.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO, LIVRO E LEITURA - FABIANO PIÚBA

Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, já ocupou o cargo em gestão anterior e também foi secretário de Cultura do Ceará de 2016 a 2022.

SECRETARIA DE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL - ZULU ARAÚJO

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, é diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Foi diretor e presidente da Fundação Cultural Palmares.

SECRETARIA DE FOMENTO E ECONOMIA DA CULTURA - HENILTON MENEZES

Jornalista e gestor cultural, foi secretário Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura de 2010 a 2013.

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL - JOELMA GONZAGA

Diretora de produção da Maria Farinha Filmes, também é membro do conselho da União Nacional de Produtores Executivos e conselheira do Instituto Nicho 54.

SECRETARIA DE DIREITOS AUTORAIS E INTELECTUAIS - MARCOS SOUZA

Mestre em antropologia pela UnB e servidor do Ministério da Economia desde 2002, dirigiu o setor de direito autoral do MinC entre 2004 e 2016. Foi assessor da liderança do PT no Senado para a área da cultura de 2018 a 2022, onde foi um dos redatores da Lei Paulo Gustavo.

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - JOÃO JORGE RODRIGUES

Advogado e mestre em Direito Público pela UnB, é um dos fundadores e presidente do bloco Olodum. Já foi diretor da Fundação Gregório de Matos, órgão cultural da prefeitura de Salvador, e integrou o conselho da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES (FUNARTE) - MARIA MARIGHELLA

Atriz formada pela Universidade Federal da Bahia, é vereadora de Salvador pelo PT. Foi coordenadora de Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e da Funarte, além de diretora de Espaços Culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - MARCO LUCCHESI

Professor titular de Literatura Comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro da Academia Brasileira de Letras, a ABL.

Atuou na Coordenação Geral de Pesquisa e Editoração da Biblioteca Nacional, responsável pela edição de catálogos e fac-símiles no período entre 2006 e 2011, e foi membro do Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura de 2015 a 2017.