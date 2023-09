Saiba o que esperar do VMA, que traz apresentações de Anitta e Demi Lovato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MTV Video Music Awards acontecerá nesta terça-feira, dia 12, e promete levar ao público apresentações eletrizantes. Um dos shows mais aguardados, pelo menos para os brasileiros, é o da cantora Anitta.

Ela deve se apresentar com a música "Back for More", uma parceria com o grupo sul-coreano TXT, Tomorrow X Together. A brasileira deve cantar alguns trechos em coreano.

A cantora vai se apresentar duas vezes no palco da premiação, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além de cantar com o TXT, ela fará uma apresentação solo das músicas "Funk Rave", "Casi Casi" e "Used to Be".

A brasileira está indicada ao prêmio de melhor clipe latino por "Funk Rave" e, se ganhar, será o segundo ano consecutivo de vitória no VMA -no ano passado, ela levou o prêmio pelo hit "Envolver".

Outra apresentação aguardada é a da cantora Olivia Rodrigo, que lançou neste mês o disco "Guts", o seu segundo álbum. O trabalho traz o hit "Vampire", música que a cantora deve apresentar na premiação.

As rappers Cardi B and Megan Thee Stallion também devem subir ao palco para cantar "Bongos", canção lançada pelas duas na semana passada. A lista de apresentações ainda inclui nomes como Shakira, Demi Lovato e Doja Cat.

Apesar de ser líder de indicações, a cantora Taylor Swift não deve se apresentar. Ela concorre em oito categorias. Logo em seguida, está SZA, com seis indicações. As duas aparecem na categoria de vídeo do ano, a primeira com "Anti-Hero", a segunda com "Kill Bill".

Ainda na categoria, estão Miley Cyrus com "Flowers", Doja Cat com "Attention", Nicki Minaj com "Super Freaky Girl", Olivia Rodrigo com "Vampire" e Sam Smith e Kim Petras com "Unholy".