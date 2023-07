Saiba como será o documentário sobre Xuxa, que terá Marlene Mattos

Outro encontro gravado é o que acontece com o ator Marcelo Ribeiro, cuja participação no filme "Amor Estranho Amor" de 1982 gerou polêmicas. No longa, Ribeiro, então com 12 anos, protagoniza uma cena sensual com Xuxa, que tinha 19. A série ainda fala sobre o assédio sofrido pela apresentadora aos 13.

O documentário, segundo adiantou o jornal O Globo, é dividido em cinco episódios que dão conta de cobrir, inclusive, pontos como a relação com a diretora Marlene Mattos, que trabalhou com Xuxa dos anos 1980 até 2002. Na gravação, elas se encontram e conversam depois de romperem publicamente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paquitas, milhões de discos vendidos, relacionamentos com famosos e polêmicas aparecem na produção "Xuxa, o documentário", que fica disponível no Globoplay a partir desta quinta-feira, 13, e tem direção artística de Pedro Bial.

