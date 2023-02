Saiba como rever show de Rihanna no Super Bowl e seus melhores momentos

Ainda é possível conferir a apresentação completa no vídeo oficial da NFL, no YouTube.

A cantora também chamou atenção quando decidiu retocar a maquiagem no meio do show.

Em certa altura do show, Rihanna apresentou uma versão de "Rude Boy" remixada com batidas de funk carioca, feita pelo brasileiro Klean.

A cantora abriu o show com "Bitch Better Have My Money". Rihanna subiu aos céus vestindo um figurino vermelho em uma plataforma suspensa. Ao seu redor, dançarinos que usavam branco também foram erguidos por outras plataformas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna fez uma apresentação elogiada no intervalo do Super Bowl, a grande final da NFL, liga de futebol americano, na noite deste domingo (12).

