Saga de Harry Potter ganha álbum de figurinhas para lembrar cenas icônicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs da saga "Harry Potter" e do universo mágico do bruxo poderão relembrar cenas e momentos icônicos inspirados no mundo do filme com o álbum de figurinhas da série de filmes. O projeto é feito em uma parceria da Panini com a Warner Bros. Consumer Products.

O álbum chega às bancas de jornal, livrarias e no site da Panini nesta sexta-feira (24), e conta com duas versões: capa dura e brochura. A coleção contará com 216 figurinhas e 50 cards que irão explorar a magia da escola de bruxaria Hogwarts.

A versão de brochura do álbum custará R$ 10 e a versão capa dura, R$ 34,90. Segundo comunicado do grupo Panini, os pacotes custarão R$ 4,50 e virão com quatro figurinhas e um card. A editora também lançou kits que acompanham figurinhas com preços até R$ 259,90.

Recentemente, a Warner Bros Home Entertainment anunciou nesta segunda-feira (17) que o filme "Harry potter e a Pedra Filosofal" (2001) irá ganhar uma nova versão para comemorar os 20 anos de estreia, chamada Filme em Modo Mágico.

O primeiro longa-metragem da franquia de sucesso agora trará os segredos dos bastidores e comentários do diretor Chris Columbus, além de cenas excluídas, curiosidades e um quiz sobre o filme. A nova versão já está disponível nas plataformas digitais e em breve terá uma versão Blu-ray.

Atualmente, os oito filmes da saga "Harry Potter" estão disponíveis no serviço de streaming HBO Max, que engloba as produções da Warner. "O Filme em Modo Mágico oferece uma visão sincera e divertida da produção do primeiro filme", diz a nota.