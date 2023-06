Sabrina Sato conta história do avô e celebra imigração japonesa

"A trajetória deles me enche de orgulho e gratidão. Amo minhas raízes e características que vão muito além dos meus olhos puxados e todo ensinamento que me foi passado".

Alfaiate, Sadao trabalhou junto com a avó de Sabrina, a costureira Luiza, para que as filhas pudessem estudar.

Em uma longa postagem nas redes sociais, ela contou que o avô, Sadao Sato, veio para o Brasil com 5 anos, de navio, com a família, que buscava um futuro melhor.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 115 anos da imigração japonesa no Brasil, comemorados neste domingo (18), foram homenageados por Sabrina Sato com lembranças sobre os antepassados.

