Sabrina Sato aparece com cabelo curto e é elogiada por famosas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabrina Sato, 40, surpreendeu os internautas ao postar fotos em que exibe o novo visual: cabelo castanho na altura do pescoço, deixando para trás as madeixas longas e loiras. "Curta... e comenta", compartilhou a apresentadora na noite desde domingo (18), no Instagram.

Não tardou para que elogios e comparações surgissem. "A cara da Zoe", disse Tatá Werneck. "Linda de todos os jeitos", escreveu Taís Araújo. Ísis Valverde, Larissa Manoela e Grazi Massafera também aplaudiram o novo visual de Sato.

Recentemente, a artista falou sobre a vontade de aumentar a família. Em vídeo publicado no Instagram, no qual respondeu a questões enviadas pelos fãs, a apresentadora revelou o desejo de ter mais um filho.

"Outro dia eu perguntei à Zoe: 'você quer'? E ela respondeu: 'aqui em casa, não'. Respeito a vontade dela", divertiu-se Sabrina antes de contar o que pensa de fato.

"O maior presente que meus pais já me deram foram meus irmãos. Então, eu tenho que dar esse presente para a Zoe", disse ela que é casada com o ator Duda Nagle, 37, com quem está desde 2016.

"Agora estou vendo como fazer isso. A gente sabe como faz [risos], mas também tenho vontade de adotar ou engravidar. Posso encher a casa de repente", comentou Sato.