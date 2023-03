Sabrina Sato anuncia separação de Duda Nagle

Sabrina ainda afirmou que, mesmo com o fim da relação, os dois continuam unidos para cuidar da filha. "Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabrina Sato, 42, anunciou nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (21), o fim do casamento de sete anos com o ator Duda Nagle, 39. Os dois são pais de Zoe, de quatro anos, e se casaram em 2016. A também atriz disse que gostaria que a união durasse para sempre, mas "o 'para sempre' é uma construção difícil'".

