Rupert Grint bate recorde e alcança um milhão de seguidores em apenas quatro horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por viver o personagem Ron Weasley na franquia "Harry Potter", o ator britânico Rupert Grint, 32, conseguiu bater um recorde no Instagram. Agora é dele a marca de alcance de um milhão de seguidores de forma mais rápida.

O artista precisou de apenas 241 minutos, o equivalente a quatro horas e um minuto, para chegar a esse registro. Na terça-feira (10), ele fez a sua primeira publicação e com ela muito sucesso. Publicou uma imagem com sua filha recém-nascida, Wednesday, fruto de seu relacionamento com Georgia Groome. Agora, ele já passa de 3,4 milhões de seguidores.

O antigo recorde era do naturalista britânico David Attenborough, 94, que havia entrado para o Livro dos Recordes ao criar seu perfil no Instagram e atingir um milhão de seguidores em apenas quatro horas e 44 minutos. Até então, a melhor marca era da atriz Jennifer Aniston, 51 , com cinco horas e 16 minutos, em 2019.

Grint e outros atores de "Harry Potter" criticaram a escritora britânica J.K. Rowling, 54, por comentários considerados transfóbicos.

Em junho, a autora da saga usou sua conta no Twitter para comentar um artigo sobre "pessoas que menstruam". "Pessoas que menstruam'. Tenho certeza que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude?", escreveu.

Em seguida, internautas a acusaram de estar desconsiderando a vida de mulheres transexuais, ao que respondeu que aquela seria uma questão de "sexo". "Se sexo não é real, a realidade vivida por mulheres globalmente é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas. Não é ódio falar a verdade", afirmou.