'Rugrats: Os Anjinhos' retorna com dubladores originais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de três décadas após sua estreia, o clássico dos anos 1990, "Rugrats: Os Anjinhos" (Nickelodeon), chega com sua nova versão no Brasil nesta sexta-feira (17), na plataforma de streaming Paramount+. Apesar de trazer uma animação nova, a história continua a mesma e mostra as aventuras que os bebês embarcam debaixo do nariz de seus pais e avós.

No Brasil, o elenco que realiza a dublagem da série se manteve o mesmo desde a última temporada que foi ao ar no ano de 2004 e que também esteve em "Rugrats Crescidos" (2005). Na nova temporada, Fátima Noya (Tommy), Marli Bortoletto (Angélica), Rosana Beltrame (Betty) e Ursula Bezerra (Chuckie) se reúnem novamente para criar uma nova legião de fãs do desenho.

Bezerra já ganhou um prêmio considerado o Oscar da área por seu trabalho com a voz do personagem Naruto em 2008, e no reboot ela trabalha também como diretora de dublagem do desenho. A artista afirma que todas as vozes do elenco principal foram "pegas de surpresa".

Noya pontua que voltar a dublar os personagens "é como voltar à infância", diz, "é pôr a nossa criança para fora", completa. Ela já dublou personagens em "Pokémon" e "Cavaleiros do Zodíaco".

Para as duas artistas, a repaginação do desenho, com a animação 3D, deixa o contexto ainda mais interessante e divertido. "Toda criança merece ver esse desenho porque ele toca em assuntos muito bacanas do universo infantil: pureza, amizade e aventuras", completa Noya.

Bortoletto diz que desde as primeiras temporadas, o desenho foi inovador trazendo um traço diferenciado e também a temática do universo dos bebês, antes pouco explorada. Ela já fez a voz de Whoopi Goldberg e da personagem Marilla de "Anne com E" (Netflix).

"Quando eu comecei a dublar senti que trouxe uma novidade muito grande e foi um sucesso desde sempre", completa a atriz que já dublou a voz da personagem Mônica, da "Turma da Mônica". As gravações das vozes foram feitas de forma dividida, alguns atores foram ao estúdio presencialmente, enquanto outros trabalharam de casa, no esquema de home studio.

O desenho é um dos mais assistidos da Nickelodeon e acumula 13 temporadas somando a versão onde os personagens são adolescentes, além de três filmes: "Os Anjinhos" (1998), "Os Rugrats e os Thornberrys Vão Aprontar" (2003) e "Os Anjinhos em Paris" (2000).

Na versão americana, os episódios serão dirigidos por David Bowers, de "Diário de Um Banana" (2010), e Arlene Klasky, Gabor Csupo e Paul Germain, os criadores da série original, retornam como produtores executivos.

O elenco brasileiro conta ainda com nomes como Adriana Pissardini (Lucy), Alfredo Rollo (Stu), Carlos Falat (Phil), Cesar Marchetti (Drew), Letícia Quinto (Lil), Patrícia Scalvi (Charlotte), Raquel Marinho (Susie), Silvio Giraldi (Randy), Tatá Guarnieri (Chas) e Zaira Zordan (Didi).