Rolinho primavera desajeitado elimina José Sérgio do MasterChef

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rolinho primavera de José Sérgio, 50, não deu certo, chegou a ser chamado de "rolão" e o representante comercial foi o eliminado da semana no MasterChef Brasil nesta terça-feira (12).

"Não me arrependo de nada no MasterChef, faria tudo de novo. Não mudaria nada nos pratos que eu fiz ou em quem eu sou, essa é a minha essência", disse após a eliminação. Para o futuro, o projeto é ter uma ONG com o nome da mãe, Cícera Cruz, para ajudar as pessoas.

Na prova de eliminação, os participantes foram desafiados a preparar um clássico chinês, o dim sum, petiscos preparados em formato de trouxinhas recheadas, com massas leves e que costumam ser apreciados com chás.

O episódio desta terça foi gravado em Ilhabela, no litoral paulista, e teve o cantor Vitão como convidado. Na primeira parte do programa, os vencedores da repescagem, Tiago e Helena, lideraram as duas equipes em uma prova com frutos do mar.

Um café da manhã de hotel também fez parte das provas do dia. A administradora Helena e a atriz Isabella agradaram os jurados ao servir tostadas de avocado e salmão defumado, cuca de uva e ovos com bacon.

A temporada 2021 do MasterChef Brasil começou com 23 participantes, tem um eliminado por semana e chegará ao final com um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.