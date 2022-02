Rogério Skylab diz em entrevista antiga ao Flow: 'Aqui não é um botequim'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trecho da entrevista do cantor Rogério Skylab, 65, concedida há dois anos ao Flow Podcast, viralizou neste sábado (12) no Twitter após o desligamento do youtuber Bruno Aiub, 31, mais conhecido como Monark, por defender a criação de um partido nazista no Brasil. O músico alertava sobre a responsabilidade dos apresentadores, Monark e Igor Coelho, sobre tudo o que era falado no programa.

Em uma discussão com Monark sobre política, o músico disse que eles não estavam conversando em um botequim e que milhões de pessoas estavam assistindo ao podcast. "A gente não pode ser apenas dois moleques idiotas", disse Monark. Coelho respondeu: "Eu sou meio idiota na real".

"Aqui não é um botequim, porque tem uma multidão vendo lá fora. Isso aqui querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico", disse Skylab.

Skylab falou que tudo o que se falava no programa tinha uma responsabilidade. Monark insistiu que tinha opinião diferente e que as pessoas deveriam ter liberdade para falar exatamente o que pensam. O músico respondeu: "Aqui não é um botequim, aqui é um programa jornalístico".

Internautas compartilharam na plataforma um trecho da entrevista de Skylab alertando para a "falta de compromisso de Monark ao microfone". "Flow viria a ser um dos mais endinheirados do Brasil, e dos mais problemáticos também", comentou um internauta no Twitter.

Outro usuário da rede social afirmou que trabalhar com comunicação é algo sério e é preciso ter responsabilidade. "O Skylab pode ser o que for, mas ele foi extremamente lúcido no papo, o Monark e o Igor levaram na bobajada e deu no que deu."

Um homem publicou uma foto da bicicleta da marca Monark e a mensagem: "Para mim a única Monark que presta é essa da foto". Outro internauta escreveu: "O que aprendemos hoje, crianças? Quando o Rogério Skylab tentar botar sensatez na tua cabeça, você para e escuta."