Rodrigo Simas deixa remake de 'Renascer' e Globo corre para achar substituto

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator Rodrigo Simas saiu do remake de "Renascer" (1993), que tem previsão de estreia para janeiro de 2024 na Globo. Ele faria Zé Venâncio, um dos filhos de José Inocêncio, que será feito por Marcos Palmeira na nova versão.

A saída se deu por conflito de agendas entre as partes para a gravação da trama que está sendo adaptada por Bruno Luperi. Simas têm outros projetos encaminhados para o ano que vem.

A saída pegou de surpresa a Globo, porque grande parte do elenco já está acertado. A emissora corre atrás de opções, inclusive com outros intérpretes que fizeram teste para o papel.

"Renascer" seria o retorno de Rodrigo Simas para as novelas da Globo. A última produção do gênero foi Salve-se Quem Puder (2020-2021).

Na versão original, Zé Venâncio foi feito por Taumaturgo Ferreira. Em entrevista recente, o ator afirmou que a novela atrapalhou sua carreira. Ele teve problemas nos bastidores da produção.

"Eu vinha num ritmo de ascensão na Globo e, de repente, fui cancelado. E aí todo mundo que não ia com a minha cara resolveu aproveitar para chutar cachorro morto. Demorou a passar, não porque eu ficava falando sobre isso", disse Taumaturgo.

No remake, Zé Venâncio ainda vai morrer durante a trama. Bruno Luperi fará adaptações, mas deverá deixar os entrechos e ganchos principais como no original, assim como fez com "Pantanal" (2022), sucesso do horário das novelas que ele reescreveu a partir do original de Benedito Ruy Barbosa, seu avô.

As gravações do remake de "Renascer" começam em outubro. A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e estreia em janeiro de 2024. Marcos Palmeira, que esteve na primeira versão, estará no remake, que vai suceder "Terra e Paixão" no horário das 21h.