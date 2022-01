Rodrigo se desculpa com Eslovênia por emoji de cobra no BBB

"Não esquece de mostrar quem você é pro público, isso conta também. As pessoas querem te conhecer", disse. Rodrigo falou que está em busca do meio-termo, mas está se sentindo atacado por Arthur Aguiar. "Está fazendo a cabeça das pessoas para pensarem que eu sou mau".

Rodrigo contou para a sister , de quem ficou muito próximo nos primeiros dias do programa, que foi ele quem deu a cobra para ela no Queridômetro. "Te peço desculpas, fui impulsivo e injusto. Não que eu te acho uma cobra, você é uma menina muito gente boa", afirmou.

Excluído da disputa com o veto de Douglas Silva, Rodrigo ficou aflito com a nova resolução da casa. No entanto, o brother procurou Eslovênia para pedir trégua no climão que os dois estavam enfrentando nos últimos dias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo e Eslovênia colocaram panos quentes na relação em conversa nesta madrugada de sexta-feira (28), após a prova de liderança ser disputada durante a transmissão ao vivo do BBB 22 (Globo), que resultou em Tiago Abravanel líder e Pedro Scooby imune do paredão.

