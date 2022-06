Rodrigo Mussi volta ao local do acidente e diz que foi 'mistura de sensações'

"Foi o jogo que fui e depois me acidentei. Mas estou aqui para contar pra vocês que sobrevivi e é isso. Vão ter que me aguentar mais um tempo, tá bom?", finalizou.

"E fui eu que passei e lembrei do acidente e posso dizer que sobrevivi, que estou aqui para contar que sou grato, que estou feliz no meu coração. Enfim, é isso", emendou. Coincidentemente, no dia 31 de março havia um jogo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, igual a esta segunda-feira (20).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, resolveu voltar ao local do acidente na Marginal Tietê que quase tirou a vida dele. Ao passar pelo local, disse que estava com uma "mistura de sensações".

