Rodrigo Mussi conversa com familiares, mas tem momentos de confusão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Mussi, 36, conversou com familiares nesta quinta-feira (21), mas teve momentos de confusão, segundo o irmão Diogo Mussi. O ex-BBB está internado desde o dia 31 de março no Hospital das Clínicas após sofrer um acidente de carro, em São Paulo.

"O Rodrigo está calmo e bateu um papo sobre o São Paulo [time], Morumbi, pois ele tem falado bastante disso. O Rod está bem, fazendo fisioterapia e outros exercícios. Em breve, tenho certeza, teremos o nosso Rod conosco", postou Diogo nas redes sociais.

Mussi teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na quarta-feira (20) e foi levado ao quarto, onde continua a reabilitação. O ex-BBB havia conseguido ficar de pé e dar alguns passos pelo hospital com a ajuda de enfermeiros.

Ele sofreu um acidente quando voltava do estádio do Morumbi assistindo ao jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano.

Rodrigo estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.

A youtuber e influenciadora digital Viih Tube, 21, que tem ajudado a família durante a internação, sobretudo com as redes sociais, contou sobre seu reencontro com o ex-BBB Rodrigo Mussi. "Foi único ver ele falando e muito melhor", afirmou ela, que também conversou com o ex-brother.