Rodrigo Lombardi participará de painel da CCXP sobre animação 'Os Croods 2'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor americano Joel Crawford e o ator brasileiro Rodrigo Lombardi serão os convidados especiais de um painel da animação "Os Croods 2: Uma Nova Era", na CCXP, no Thunder Arena. O longa está programado para estrear no Brasil no dia 7 de janeiro.

A trama acompanha a jornada e as aventuras de uma família pré-histórica divertida em busca de um novo lar depois de terem enfrentado perigos, desastres e feras no primeiro longa da franquia. No meio do caminho, eles esbarram com os Bemelhores, uma família mais moderna, com hábitos e costumes completamente diferentes dos deles.

O diretor contará detalhes de como são os bastidores de uma produção de animação, já que ele está acostumado a elas. Lombardi dubla um dos personagens, Bem Bemelhor, na franquia. Além disso, também dublou o vilão Gargamel, em "Os Smurfs", a raposa Nick Wilde, em "Zootopia", e o Príncipe Naveen, em "A Princesa e o Sapo".

A CCXP Worlds acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro em uma edição totalmente virtual. Para conhecer o line-up já divulgado, é preciso acessar o site www.ccxp.com.br.

Segundo o comunicado, a organização do evento já previa mais uma edição histórica -em 2019 a CCXP recebeu 280 mil visitantes- e ao longo dos últimos quatro meses vinha discutindo como seria o formato deste ano em meio a nova realidade que o mundo enfrenta, à Covid-19.

O ator norte-americano Jim Beaver, 70, conhecido por atuações em séries como "Supernatural", "Better Call Saul", "The Boys" e "Breaking Bad", vai marcar presença em um dos painéis na CCXP Worlds. Além dele, em parceria com a Universal Pictures, o evento contará com a presença dos atores norte-americanos Vince Vaughn, 50, e Kathyrn Newton, 23, protagonistas do filme "Freaky: No Corpo de um Assassino".