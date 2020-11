Rodrigo Faro, Sabrina Sato e artistas lembram um ano da morte de Gugu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Faro, Sabrina Sato e outros artistas falaram sobre a falta que Gugu faz na televisão um ano após a morte do apresentador. O artista morreu no dia 21 de novembro de 2019 após cair de uma altura de cerca de quatro metros em sua casa em Orlando, Flórida (EUA).

Faro lembra que aprendeu muito com Gugu desde os tempos em que ele participava do grupo Dominó, que foi formado pela produtora do apresentador. "Um ano da morte de um dos meus grandes ídolos, um cara com quem eu aprendi muito, vendo ele trabalhar, tentando absorver um pouco o talento dele. Desde a época do Dominó que ele me ensinava como eu deveria encerrar os shows da Caravana do Gugu. Esse foi o meu maior aprendizado, ele me dando conselhos, toques, dicas. É a perda de um amigo, de um ídolo, de um professor. É a perda de uma referência."

O apresentador também afirma que se sente muito honrado por assumir o Canta Comigo (Record), reality musical que foi o último programa comandado por Gugu e considerado por ele seu xodó. "Fica esse vazio, essa lacuna na televisão brasileira. Toda vez que eu subir num palco ou me apresentar na TV sempre vai ser uma homenagem para ele, porque ele faz parte da minha formação como apresentador", completa.

Sabrina Sato diz que Gugu sempre foi muito generoso com ela em toda a sua trajetória na TV. "Levo comigo ensinamentos que ele me deixou: sua bondade, alegria, e essa referência como comunicador. Ele sempre será minha inspiração. Merece todas as homenagens."

Eliana afirma que sente falta da alegria e simplicidade do apresentador na TV. "Gugu faz falta por ser um profissional com muita história e um excelente caráter." Já a apresentadora Ticiane Pinheiro destaca que pôde conviver um pouco com o artista e se inspirar nele.

"Um ano de saudades! A família Record nunca mais será a mesma, pois faltar a alegria e o sorriso amoroso do nosso Gugu. Difícil acreditar que ídolos vão embora, difícil acreditar que ele não está mais entre nós. Que bom que tive o prazer de conhecê-lo, de poder conviver um pouco e me inspirar nele em muitas coisas", afirma.