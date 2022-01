Rodrigo é o novo Anjo, e Jade, Paulo e Brunna pegam o Monstro no BBB 22

Essa é a segunda vez seguida que ele vence a prova do Anjo. Na primeira oportunidade, porém, o prêmio era autoimune. Agora, ele terá de ajudar alguém, mas com isso correrá risco de estar na berlinda semanal.

Com a vitória, ele poderá imunizar alguém e tirar essa pessoa do Paredão. Após a prova, já disse a Eliezer que quer imunizá-lo caso aceite. Mas a própria Bárbara poderá ser a imunizada, já que ambos se dão bem e, apesar de uma discussão mais acalorada dias desses, são amigos no jogo. Uma outra opção é Laís com quem ele teve uma DR na última festa.

