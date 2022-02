Rodrigo diz torcer por Arthur e critica ex-colegas do no BBB 22 por 'medo de votar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último eliminado do BBB 22 (Globo), Rodrigo Mussi, 36, está bastante ativo nas redes sociais comentando sobre o programa. Neste domingo (6) de formação de paredão, além da sua ida ao Domingão com Huck, Rodrigo apareceu em seu perfil do Twitter e comentou sobre o novo paredão da semana composto por Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo.

O eliminado a semana passada afirmou que está torcendo para Arthur ficar, eis que seu maior adversário quando estava no reality show. Segundo ele, DG precisa deixar o programa já que ele não está lá para jogar. Rodrigo também reclamou da falta de comprometimento dos seus ex-colegas de confinamento.

"Ainda continuam com medo de votar para não se compromete, Meu Deus é um jogo", escreveu o gerente comercial que foi eliminado com 48,45% dos votos.

"Sejamos diretos e práticos DG não está ali para jogar, votou no Vini porque ele não ia receber voto. Oi?! Então bora ajudar o Arthur Aguiar a ficar e jogar, até porque o BBB é um jogo", completou Rodrigo em seu perfil na rede social que agora já é verificado.

Quando ainda fazia parte do elenco do BBB 22, Rodrigo e Arthur travaram uma inimizade e tanto. Em um dos jogos de discórdia, Arthur Aguiar colocou Rodrigo como "não confiável" e afirmou que não concordava com o jeito de jogar do brother.

"Você quer jogar, mas as pessoas precisam jogar da sua maneira e do seu jeito, se não for do seu jeito, não funciona", argumentou o esposo de Maíra Cardi, 38. Rodrigo rebateu Arthur e afirmou que ele o pintava como o vilão da edição

O próximo eliminado deixa o programa nesta terça-feira (8).