Rodolffo indica suposta traição de Gabriel Medina em conversa com Arthur no "BBB21"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a festa que aconteceu na madrugada deste sábado (6) no BBB, Rodolffo deixou a discrição de lado e falou sobre um evento em que esteve com Gabriel Medina. Sem dizer datas, nem onde se encontraram, o sertanejo falou sobre uma suposta traição do surfista.

"Fiquei trocando ideia com o Medina. Ele bebendo vodca numa garrafinha disfarçada", afirmou Rodolffo para Arthur, que ouvia a história com empolgação. Foi então que ele citou a história de traição. "Comeu a mais deliciosa dentro do camarim. Pulou a cerquinha", disse ele. "Nós vamos ter essa moral, será? Um dia?", questionou Arthur, que se relaciona com Carla no reality.

Nesta quinta-feira (4), Medina e a Yasmin Brunet comemoraram um ano de relacionamento com direito a declaração de amor nas redes sociais. "Um dia virou 365 dias. Haha Te amo minha linda. Obrigado por tudo e por ter esse coração gigante. Conta comigo sempre!", escreveu o surfista.

"Um ano de muitas risadas, muito amor, confiança, alegria, paixão, amizade, companheirismo, paz e muito mais. Faz 365 dias que Deus fez nossas vidas se cruzarem e sou muito grata por isso. Obrigada por ser essa pessoa incrível que você é. Obrigada por me mostrar o quanto o que eu pensava que era impossível é na verdade muito possível. Obrigada por me mostrar um coração gigante, uma alma tão linda e um caráter tão íntegro. Obrigada Deus por me dar a oportunidade de viver ao lado dessa pessoa maravilhosa, te amo muito meu lindo e agradeço muito por tudo o que somos. Que venha o resto vida", postou Yasmin.

Medina e a modelo se casaram durante uma viagem ao Havaí no fim do ano. Sem valor legal no Brasil, a cerimônia teria sido realizada seguindo costumes do arquipélago do Pacífico, que é um estado americano e destino procurado por amantes do surfe.