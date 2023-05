Roberto de Carvalho homenageia Rita Lee

A união com Roberto de Carvalho foi da intimidade aos palcos, e os dois passaram a se apresentar juntos no período considerado o mais "pop" da carreira de Rita -tanto no sentido musical da palavra, com um ritmo mais diverso, quanto em termos de popularidade. Foi no álbum de 1979 que vieram sucessos como "Mania de Você", "Doce Vampiro" e "Chega Mais".

"A primeira vez que encontrei a Rita foi no festival de Saquarema, em 1976. Foi a primeira vez que a gente conversou, se olhou e alguma coisa aconteceu em nossos corações", disse Roberto em uma live com o pesquisador musical Rodrigo Faour em 2020.

