Roberto Carlos lamenta morte de Erasmo: 'Minha dor é muito grande'

Um pouco antes da postagem do rei, a família do Tremendão, como também era conhecido, divulgou uma nota informando que o cantor e compositor teve um quadro de paniculite agravado por sepse de origem cutânea. A paniculite é a inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele e, no caso dele, agravada por uma infecção generalizada. O artista havia deixado o hospital Barra D'Or em 2 de novembro após 16 dias internado tratando uma síndrome edemigênica. No mesmo dia, ele foi internado novamente no mesmo hospital, onde veio a falecer.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Roberto Carlos usou as redes sociais para lamentar a morte de Erasmo Carlos. O cantor e compositor morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos. O rei postou um vídeo com várias cenas da dupla ao longo das seis décadas de parceria e amizade . "Minha dor é muito grande. Nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão, meu ídolo", começou Roberto na homenagem.

