Robert Downey Jr. vai produzir remake de 'Um Corpo que Cai', de Hitchcock

Outras versões famosas incluem "Psicose", dirigido em 1998 por Gus Van Sant e que atraiu polêmicas por refazer as cenas de maneira idêntica ao original de 1960; e "Janela Indiscreta", que ganhou uma versão para a TV com Christopher Reeve e Daryl Hannah também em 1998.

"Um Corpo que Cai" é uma obra importante na carreira de Hitchcock. Embora tenha dividido a crítica e o público na época do lançamento, a produção foi eleita pela revista Sight and Sound como o melhor filme de todos os tempos, em votação realizada em 2012. O filme caiu para a segunda posição na edição do ano passado, que escolheu "Jeanne Dielman" para o posto.

De acordo com o Deadline, o projeto ainda tem John Davis, John Fox e Susan Downey como produtores, além do próprio Robert Downey Jr.

Além do ator, o filme já tem garantido que Steven Knight vai escrever o roteiro. Knight é o criador das séries "Peaky Blinders", disponível na Netflix, e "See", da Apple TV+, além de estar envolvido em uma nova produção da franquia "Star Wars".

